Oplossing kwelwater buurt Steenselberg in de maak

LanakenHet ziet ernaar uit dat er een oplossing voor het kwelwater en de verzadiging van de oevers van de Asbeek in de maak is. Eerder had Leo Joosten (V.B.) in deze krant zijn bezorgdheid geuit over het gebrek aan onderhoud en de lozing van het riool in de open gracht, waardoor gevaarlijke moerasvorming ontstond. Maar nu is toch verbetering in zicht.