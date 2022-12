Nu ook ledverlichting voor vzw Toerisme

Hasselt Hoe overleef je armoede? Avansa Limburg laat Limburgse muzikanten het ontdekken in nieuwe escaperoom tijdens ‘De Warmste Week’

Een hele week lang staat Hasselt in het teken van De Warmste Week en ook Avansa Limburg draagt haar steentje bij met een gloednieuwe escaperoom in de Cellebroedersstraat. Die daagde de bekende Limburgse artiesten Guy Swinnen, Marco Z, Kristof Claes (DJ Goldfox) en Stien Carlier van WESTHINDER woensdagnamiddag uit om puzzels op te lossen en stil te staan bij leven in armoede.

21 december