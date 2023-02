Nieuwe stap in ontwikkeling Natuurpark De Krieckaert

Politie zoekt naar dementeren­de Emilietta: “Ze is mogelijk beginnen ronddwalen, zonder jas en op haar pantoffels”

Emilietta Chini uit Eisden Tuinwijk is sinds woensdag in de vooravond vermist. Politie, familie en buren zoeken sindsdien non stop in de Tuinwijk en de bossen rondom Terhills.