Nieuwe poelen brengen Kamsalamder terug

De eerste plas werd in 2017 ingericht bij het Parkbos ter hoogte van Montaignehof en het Pyxiscollege. Vier jaar later ontdekte men er de zeldzame Kamsalamander in, die er zijn habitat vond. Deze salamander hoort tot de grootste inheemse amfibiesoorten in ons land. Struikgewas, open bos, struwelen en bloemrijke ruigtes vormen zijn schuilplaats. Om de diertjes meer overlevingskansen te bieden en de migratie tussen de natuurgebieden te bevorderen worden nu in de Kounterstraat extra poelen aangelegd met bentonietmatten. Dat zijn hoogperformante en milieuvriendelijke membranen die in het water zwellen en voor een natuurlijke waterdichte afsluiting zorgen.