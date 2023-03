Nieuwe installaties maken gemeente energiezuiniger

VOETBAL EERSTE NATIONALE Leslie Bamona en Patro Eisden willen beter doen dan de laatste drie thuiswed­strij­den: “Tegen Charleroi opnieuw een reeks van driepun­ters opbouwen”

Met de komst van Charleroi is Patro Eisden aan zijn tweede opeenvolgende thuiswedstrijd op een week toe. In deze sterke reeks is voor eigen publiek spelen niet steeds een voordeel. De tegenstanders trekken zich op eigen helft terug en bouwen een dubbele muur op. Zo sleepte Hoogstraten vorige week in Eisden nog een gevleid gelijkspel uit de brand. Sporting Charleroi gaat zaterdag waarschijnlijk uit hetzelfde vaatje tappen. Man in vorm Leslie Bamona mikt ditmaal op een driepunter. “Tegen Hoogstraten dwongen we voldoende kansen af, maar toonden ons in de afwerking niet scherp genoeg. Tegen Charleroi moeten we beter doen”, zegt de Eisdense linkerwing.