Nelissen Steenfabrieken ‘Limburgse ondernemer van het jaar’: “We willen voor 100 miljoen euro investeren”

De keuze voor Kesselt was logisch. Hier vonden ze voldoende leemgrond om handvorm- en andere stenen te maken. Door de jaren heen is het bedrijf gemoderniseerd en ook nu weer denken ze aan vernieuwing en uitbreiding. “We voorzien in een investeringsplan van minimaal 100 miljoen euro”, aldus CEO Burt Nelissen. “Doel is de bouw van een nieuwe fabriek op een aanpalend terrein. Hiervoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld. Daar zullen de ovens op waterstof werken die via een geplande pijplijn van Fluxys wordt aangeleverd. Verder gaan we voor een CO2-neutrale fabriek en voor eigen groene stroom en warmterecuperatie om duurzame ecologische bouwmaterialen te produceren.”