Nachtwake Pasen eindigt met ontbijt met spek en eieren

Begeleiders zijn diaken Nol Cardinaels en pastoraal medewerker Mattie Bastiaens. “Je hoeft niet alles te volgen, in- en uitstappen is elk half uur mogelijk. Er is een ruimte met koffie, thee en zoet en we hebben ook sanitair voorzien. Het is ook een waken waar stilte niet bij mag ontbreken om zo te komen tot zelfreflectie. Om 7 uur lezen we het Paasevangelie en houdt pastoor Vanderlee een eucharistische dienst. Daarna volgt een ontbijt met spek en eieren bereid door chefkok Danny Vanderhoven. Verder werken we met een ‘potluck’ waarbij elke deelnemer broodjes of croissants meebrengt om te delen met de andere aanwezigen. Dat zorgt voor variatie. Hiervoor is het wel gewenst om je vooraf te melden via nol.cardinaels@hotmail.com of 089.716419. Deelname is gratis.”