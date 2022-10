Na meer dan 20 uur intens blussen is vuurzee in Smeermaas bestreden, maar de oorzaak zullen we nooit kennen

SmeermaasNa meer dan 20 uur blussen, is het vuur bij recyclagebedrijf Van Werven in Smeermaas eindelijk onder controle. De oorzaak zullen we nooit kennen, daarvoor is de brand te hevig geweest. Uit luchtmetingen in Nederland en zelfs Duitsland bleek dat de rook nooit schadelijk was voor de burgers.

De enorme brand in Smeermaas die woensdag rond 17 uur ontstond, woedt nog na. De vlammen waren van ongeziene intensiteit en vooral de pikzwarte rookpluim bleek tientallen kilometers ver te zien. De hele nacht van woensdag op donderdag en donderdag de hele ochtend moesten de brandweerlieden strijden tegen de hoge vlammen. “Er zijn nog steeds vlammen zichtbaar", zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld) donderdagochtend. “De brandweerploegen van Lanaken, Genk en Bilzen zijn nog altijd op het bedrijfsterrein aan het werk.”

“Het bluswerk wordt bemoeilijkt, omdat de dikke plastic smurrie aan elkaar is gekoekt. Daardoor geraakt men niet aan de onderliggende vuurhaard.” En daar woedde de brand nog steeds hevig. Om het vuur daar ook onder controle te krijgen, werden grotere machines ingeschakeld. “Graafmachines zullie de plastic smurrie nu uit elkaar trekken om zo met bluswater tot bij die vuurhaard te geraken. Vermoedelijk is de brandweer nog de hele dag bezig met blussen.”

De rookontwikkeling nam af naarmate donderdag de dag vorderde en zelfs de activiteit in het bedrijf mocht al hervat worden tijdens de bluswerken. Pas rond 13 uur kwam er eindelijk stabiliteit in de zaak. “Het vuur is bedwongen", wist Keulen. “Nu wordt er enkel nog nageblust.”

Volledig scherm Brand in recyclagebedrijf in Lanaken. Dag erna. © Karolien Coenen

Hoe het vuur is kunnen ontstaan tussen de vele plastic is niet meer te achterhalen. “Het vuur had op het hoogtepunt zo’n intensiteit waardoor sporenonderzoek onmogelijk is geworden. Een felle, hevige brand van deze orde is gelukkig hoogst uitzonderlijk.”

De ramen en deuren mochten vanaf donderdagmiddag weer open en de ventilatietoestellen terug aan. “Er is nooit een gevaar voor de gezondheid van de omwonenden geweest. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, er is alleen materiële schade. Maar dat kan worden hersteld.” Dat zwarte rook ongezond is, staat vast. Alleen bleek de rookpluim hoog genoeg op te stijgen en niet rechtstreeks op de bewoners te belanden.

Ook was er nooit sprake van giftige stoffen, wat nog een categorie erger is dan een doorsnee brand. Zo werden er metingen gehouden in Lanaken, maar ook over de Nederlandse grens en zelfs in Duitsland. Nooit bleken er alarmerende waardes gemeten.

Volledig scherm Brand in recyclagebedrijf in Lanaken. Dag erna. © Karolien Coenen

