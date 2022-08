Na de beL: naschoolse activiteiten van de Brede School

De actie kadert in de zgn. Brede School en voorziet toffe, leerrijke en talentversterkende activiteiten. Die lopen tussen 15.30u en 17 u, naargelang het gebeuren. Zo zal er een filmclub worden gestart, kan je wetenschap volgen via Mad Science of genieten van sportsnacks, creaspel en yoga. Ook theater en kookateliers staan op het programma. Deels worden de activiteiten gegeven in de basisscholen, maar ook de Kunstkoepel, ontmoetingscentra of zelfs de kinderboerderij staan ter beschikking. De brugfiguren zijn Jessica en Wouter van de lokale dienst economie. Zij vormen het contact tussen school, lesgever, ouders en kids. Er zijn diverse kennismakingsmomenten voorzien en inschrijven is verplicht. Dat kan al vanaf deze week via i-school of het mailadres:nadebel@lanaken.be en telefonisch: 089.719.156 . Alle activiteiten zijn UITPAS gerelateerd en wie geniet van het kansentarief krijgt 80 procent korting.