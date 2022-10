Motorrijder (41) zwaar gewond na botsing met auto in Lanaken

Lanaken Rechtzet­ting over artikel ‘Wordt conciërge­wo­ning kinderboer­de­rij fietsen­stal­ling?’

In het artikel ‘Wordt conciërgewoning kinderboerderij fietsenstalling?’ is een pijnlijke fout verschenen. Daarin staat dat de ex-conciërge Bollen zou zijn overleden. Dat is onjuist. Het is zijn echtgenote die is heengegaan. Met excuses aan de betrokkene en de familie. De conciërgewoning aan de kinderboerderij in Pietersheim wordt waarschijnlijk afgebroken. Er zou een moderne fietsenstalling voor in de plaats komen.

16 oktober