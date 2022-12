Motorrijder (28) in levensgevaar na botsing met auto in Veldwezelt

Genk Vastgoedma­ke­laar Heylen opent nieuwe vestiging in Genk

Na eerdere kantoren in Lommel en Hasselt opent Heylen Vastgoed een nieuwe vestiging in Genk. Het filiaal zal deze maand openen op het Sint-Martinusplein, in het pand waar schoenenwinkel Remans tot voor kort nog gevestigd was.

7 december