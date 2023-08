Moordenaar van Inge Verstappen na één jaar weer vrij om “medische redenen”: nabestaanden van marktkraamster in zak en as

Drie gewonden nadat auto in beek belandt in Maaseik: bestuurder blaast positief

In Maaseik is vanmorgen rond 7 uur een verkeersongeval gebeurd op de Wurfeldermolenweg. Een wagen met drie inzittenden miste de bocht, botste tegen een boom en kwam zo terecht in de beek. De drie personen geraakten zelf uit de auto maar werden voor verzorging naar het ziekenhuis afgevoerd. De bestuurder van de wagen legde vervolgens een positieve ademtest af. De wagen werd later weggetakeld.