Moeder (55) en zoon (23) dood aangetroffen in bungalowpark in Lanaken: vader (57) geeft zichzelf aan in Maastricht

Limburg Limburg zag huiselijk geweld in 2020 met de helft toenemen: “Sluiting van scholen lijkt doorslagge­ven­de factor geweest te zijn”

20 januari Hulplijn 1712 heeft vorig jaar in Limburg alleen liefst 1.639 oproepen gekregen voor huiselijk geweld. Dat is de helft meer dan in 2019. In het merendeel van de gevallen ging het om kindermishandeling en partnergeweld tijdens de lockdown. Al is er ook een lichtpuntje: slachtoffers vonden ook vaker dan voorheen de weg naar hulpverlening, waardoor het gerecht net niet vaker dan anders tussenbeide moest komen.