Moeder (43) voor strafrechter omdat ze poliovaccin weigert voor zoontje: “Ik wou enkel mijn kind beschermen”

40 maanden cel met uitstel voor misbruik van minderja­rig halfzusje: “Hij heeft mij overal aangeraakt, van mijn schouders tot beneden”

“Ik las laatst in de krant dat slachtoffers van woninginbraken zich nooit meer echt veilig voelen thuis. Een slachtoffer van seksueel misbruik voelt zich niet meer veilig in hun eigen lichaam.” Daarmee was de sfeer in de rechtbank meteen gezet. Een veertiger is vandaag door de Hasseltse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden, met probatievoorwaarden. De vader van het slachtoffer vertelde tijdens de rechtszaak wat zijn minderjarige dochter allemaal te verduren had gekregen.