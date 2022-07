Mister Mora, Marcel Mourmans, overleden

Marcel Mourmans was bekend om zijn durf en visie. Samen met zijn vrouw bouwde hij Mora ( samentrekking van Mourmans-Ramakers) uit tot een heus snackimperium. Bij de verkoop van het familiebedrijf in 1995 aan Unilever werkten er 1000 mensen. Zoals heel wat Nederbelgen woonde Mourmans in Lanaken, waar hij vooral gekend was als biljartspeler in de kroeg. Mourmans was een man van weinig woorden. Glamour en populariteit gingen aan hem voorbij al stond hij jaren genoteerd in de Quote500 van rijkste Nederlanders. Maar het was een man met een groot hart. Hij had altijd aandacht voor al zijn medewerkers, ongeacht hun functie. Voor iedereen had hij een luisterend oor. Een charismatisch man met kennis van zaken. Medio 2021 stopte hij met handel drijven omdat het fysiek te zwaar werd. Zijn slogan ‘Mmm, van Mora’ blijft echter wel iedereen bij. Mourmans laat naast zijn echtgenote nog twee zonen en een dochter na.