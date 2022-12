Misnoegde buurman (51) schiet op kinderen die vuurwerk afsteken: “hij speelde zelf voor politie”

Hasselt Kan ik vandaag nog een afspraak maken bij ‘t Scheep? Wanneer zet ik mijn afval buiten en hoe zet ik mijn Hasseltbon in?: Stad toont de weg via eigen app

Na meer dan 2 jaar hard werk lanceert het Hasselts stadsbestuur de eigen ‘Hasselt-app’. Daarmee is de Hasselaar elk uur van de dag gratis verbonden met de stad. De nieuwe app brengt heel wat dienstverlening dichter bij de Hasselaar. Denk daarbij aan een afspraak bij ‘t Scheep, een document of attest aanvragen én betalen bij de lokale handelaars via een digitale portefeuille. “Zo heb je de stad letterlijk in je broekzak”, aldus bevoegde schepen Frank Dewael (Open Vld).

