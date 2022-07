Militaire oefeningen in Lanaken en Maasmechelen

Hasselt Prijswin­nen­de illustra­tor Kitty Crowther toont werken in Oude Gevangenis

Deze zomer kan de illustratieliefhebber maar liefst 13 expo’s rond illustratie bezoeken op de meest bijzondere plekken in Hasselt en Genk. Eén van de opvallendste expo’s is die van de bekroonde illustrator Kitty Crowther in de Oude Gevangenis (UHasselt), die loopt van 1 tot en met 26 augustus en gratis te bezoeken is. In 2010 won ze de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur: de Astrid Lindgren Memorial Award. Ze publiceerde al een veertigtal prentenboeken in meer dan twintig talen. “We verwelkomen met veel plezier de kleurrijke illustraties van de Brusselse Kitty Crowther. Cultuur ligt ons nauw aan het hart dankzij de faculteit Architectuur en Kunst en tal van samenwerkingen met culturele instellingen uit de regio en ver daarbuiten”, zegt rector van UHasselt Bernard Vanheusden.

19 juli