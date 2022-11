Mifo maakt CD als eerbetoon aan Blinde Guillaume

voetbal eerste nationale Ook met een gebarsten jukbeen gaat Yassin Gueroui (Patro Eisden) voorop in de strijd: “Wedstrijd in Charleroi is belangrij­ker dan het bekerduel met Club Brugge”

Bij Patro Eisden volgen de topwedstrijden zich in razende vaart op. Na een moeilijk drieluik tegen Luik, Thes en Club Brugge staan de Maaslanders zondagmiddag voor een uitwedstrijd tegen de B-ploeg van Sporting Charleroi. Vraag is of de Eisdense spelers de negentig minuten en de verlengingen in de Beker van België tegen Club Brugge goed verteerden. “We willen aanknopen met een zege. Onze prima positie in de top van de rangschikking willen we behouden”, zegt Yassin Gueroui.

11 november