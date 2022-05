Micky Wenmakers schopt het tot Miss Media Wellness

De verkiezing vond plaats in de Waagnatie. Micky moest een bikini- en galadefilé lopen. Ook was er een casual streetwalk. Er volgde ook een kort interview met mediafiguren Cynthia Reekmans en Virginie Claes. “De bikinironde is bij andere verkiezingen geschrapt, maar ik heb het best als prettig ervaren. Sommige dames met een maatje meer mochten een omslagdoek gebruiken”, zegt Micky. De kledij werd gesponsord en was in bruikleen.