Mei-Actie: gratis koffie met vlaai

In mei wordt het extra gezellig in het dienstencentrum Aan de Statie. Wie deelneemt aan activiteiten zoals onder andere schaken, zang, scrabble of gym, krijgt er een gratis kopje koffie met stukje vlaai of croissantje bij. Alle activiteiten zijn gratis. Bij voorkeur inschrijven via 089.730061 of www.lanaken.be/dienstencentrum.