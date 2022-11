Materialen gestolen voor aanleg voedselbos

voetbal eerste nationale Jordan Renson en Patro Eisden klaar voor topper in Luik: “Proberen de kloof tussen ons en onze concurren­ten uit te diepen”

Patro Eisden beleeft momenteel hoogdagen. De Maaslanders serveren niet alleen knap voetbal met veel schwung en een resem doelpunten, maar zien hun resultaten ook vertaald in een eerste plaats in de rangschikking. Meer zelfs. Stilaan groeit er een kloofje tussen Patro en de andere promotiekandidaten. Luik, tegenstander dit weekend, is er zo eentje en telt in de klassering vier punten achterstand. “Met de huidige marge kunnen we zonder stress de partij in Luik aanvatten en wie weet de vierpuntenkloof verder uitdiepen”, klinkt de Eisdense Luikenaar Jordan Renson optimistisch.

