Marres brengt poëtische lijn van Delphine Cobbaert

Fietser knalt aan hoge snelheid tegen overste­kend everzwijn: “Kwartier kermend van de pijn blijven liggen”

Auto’s die in de remmen moeten voor overstekende everzwijnen: nieuw is het al even niet meer in Limburg. Maar wat C.H. (36) in Maasmechelen overkwam... Langs de Steenweg naar As eindigde hij roerloos op het fietspad nadat hij met zijn speed pedelec plots tegen een kolos knalde. Hulp kwam er niet, die moest hij zelf gaan zoeken.