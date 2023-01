Manodj B. bekent doodsteken studente Sumanta Bansi: ‘Uit zelfverdediging’

Waltwilder Bilzenaren vieren nieuw ontmoe­tings­cen­trum ‘Ter Willer’ in Waltwilder

Er is dit weekend flink gevierd in Waltwilder want eindelijk is het ontmoetingscentrum voor de inwoners klaar. De moderne zaal in de Schutterijstraat wordt voortaan gebruikt voor feesten en activiteiten van alle verenigingen en inwoners uit de buurt. Op het eerste dorpsfeest in de zaal werd meteen ook de toepasselijke naam ‘Ter Willer’ uit de doeken gedaan.

29 januari