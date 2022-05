Man probeert meisje (13) van fiets te sleuren in Lanaken: politie zoekt getuige die dader doet vluchten

Lanaken Geen woonst voor 170.000 eu, paniek makelaar Blind gekocht

Alleenstaande moeder en grafisch ontwerpster Bianca (44) met zoon Jitse (18) zoeken een eigen woning met 2 slaapkamers en een kleine tuin in de regio Lanaken. Hun budget is echter beperkt tot 170.000 euro. Vastgoedmakelaar Bea Vandendael is in paniek. ‘Misschien geldt mijn slogan ‘Voor iedereen een woning’ toch niet en lukt het dit keer niet.”

18 mei