Man (28) riskeert drie jaar cel nadat hij collega overgiet met kokende olie: “hij heeft dat zelf gedaan”

Lanaken Gemeente gaat strijd tegen kinderar­moe­de aan

Hoewel de kinderarmoede afgelopen jaar is gedaald in Lanaken, houdt de problematiek aan, getuige de scholen en gezinswerkers. Daarom zet Lanaken extra in op dit thema. Zo bundelt het onderwijs de krachten in het kader van het flankerend onderwijs.

29 september