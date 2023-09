Maasrun blaast 20 kaarsjes uit

Antonio haalt wereldbe­roem­de komiek naar Maasmeche­len: “Is enige Europese show van de wereldtour”

Joe Avati is een bekende Australische komiek die sinds de jaren 90 wereldwijd populair bekend geraakte, vooral bij mensen van Italiaanse origine. De man is sinds maanden bezig aan zijn wereldtour en had al stops in New York, Los Angeles en Toronto. Deze week zit hij in Engeland, om volgende maand halt te houden in... Maasmechelen. “We zijn intussen goed bevriend geworden”, zegt Maasmechelaar Antonio Piccigallo die de komiek kon boeken.