Limburgse vlaai wordt beschermd streekproduct

Limburg Van In ‘t Grün tot Andersss: in deze 8 zaken in Limburg probeer jij de lekkerste vegan maaltijden uit

In november kan je meedoen met de Try Vegan Challenge. Vegan eten heeft namelijk niet alleen een positieve impact op je gezondheid, maar ook op het klimaat en het dierenwelzijn. Bovendien hoeft een vegan maaltijd niet saai te zijn, maar kan je met vegan gerechten zorgen voor meer variatie op je bord. Wil jij graag eens vegan proberen? Dan helpen we je met deze zaken alvast op weg. Van In ‘t Grün in Hasselt tot Andersss in Peer: in deze 8 zaken in Limburg probeer jij de lekkerste vegan maaltijden uit.

12:20