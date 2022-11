Limburgse vlaai wordt beschermd streekproduct met strikte regeltjes: “Geweldig nieuws want typische vlaai mag niet ontsporen”

Zelem/Tongeren Halenaar (58) staat terecht voor doodslag met 53 messteken op zijn ex-part­ner Anja Vlayen (49): assisenpro­ces start op 9 december

Michel T. (58) uit Halen moet zich vanaf 9 december voor het Tongerse hof van assisen verantwoorden voor de gewelddadige dood van zijn ex-partner Anja Vlayen (49). Op 11 april 2020 vonden de hulpdiensten het slachtoffer met 53 messteken in het lichaam in zijn woning in Zelem. De vijftiger, die vandaag niet aanwezig was op de inleidende zitting van zijn proces, kwam eerst met een aantal verzonnen scenario’s op de proppen, maar gaf nadien toch toe dat zijn stoppen doorsloegen toen hij de messteken uitdeelde.

15 november