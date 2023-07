Limburgse Schone Blond krijgt Bruin zusje

Krijgt Eisden 50 meter lange speelbrug over kanaal? “Dit zou uniek zijn in Europa”

Tal klauter- en speeltoestellen in een – in onbruik geraakte – brug pal boven het kanaal Zuid-Willemsvaart, inclusief een glijbaan aan de uitgang. Met dat originele idee van architect Frank Jaspers zitten de betrokken partijen al een tijdje aan tafel. “We zoeken volop de nodige budgetten om het geheel om te bouwen”, vertelt Jaspers, die niet aan zijn proefstuk toe is in Eisden-Dorp.