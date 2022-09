Limburg fietsvierdaagse gestart

En die komen van overal uit Vlaanderen en Nederland. Ze zijn ook van alle leeftijden. Doel is Lanaken en de brede omgeving toeristisch en cultuurhistorisch op de kaart te zetten. Lanaken heeft, naast logistieke steun, een budget van 16.000 euro uitgetrokken. “ Wie 4 dagen logeert in onze gemeente krijgt een gratis menuutje aangeboden in een 5-tal horecazaken. Er is een brede keuze tot overnachting, van camping tot sterrenhotel,”

Daarnaast had Lanaken nog een verrassing in petto: “Iedereen is zondag welkom in het cultureel centrum om de ontknoping van de Vuelta te volgen en men kan er kennismaken met het project ‘dode hoek’, dat loopt in samenwerking met transportbedrijf Gobo.”