Lezing ‘Smokkelen in het Maasland’

Wolvin Noëlla al voor vierde jaar op rij drachtig

De wolvenroedel in Limburg zal binnenkort opnieuw uitbreiden met enkele jonge welpjes. Wolvin Noëlla is namelijk voor het vierde jaar op rij drachtig. “Het paringsseizoen loopt altijd tot maart, dus we kunnen er zeker van zijn dat Noëlla weer drachtig is van nieuwe welpen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.