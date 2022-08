Leve Lèneke, ze werd 100!

Lèneke Frederix stamt uit een gezin van 6 kinderen, 3 jongens en evenveel meisjes. Haar broer Mon leeft nog. Ook hij is een begrip in Lanaken. Want wie kent ‘de masseur’ niet, steeds goed gezind. Lèneke is alleenstaand gebleven. Als zelfstandige stond ze op haar strepen. ‘Goede marchandise en dito dienstverlening” waren haar handelsfonds. Tot haar 69ste baatte ze haar winkel uit in de Pastorijstraat. Daar is intussen het Rode Kruis gevestigd. Zelf woont ze nog zelfstandig boven haar vroegere handelszaak. Wel krijgt ze hulp. “Lèneke is nog zeer helder van geest, maar iets minder vlot te been,” zegt nichtje Griet. “ Volgend jaar ga ik terug naar het gemeentehuis, voor mijn 101,” lacht Lèneke, die door burgemeester Marino Keulen (Open Vld), een gelukwens van het koningspaar en een mooie foto kreeg uitgereikt.