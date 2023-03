‘Leuk in Lanaken’ organiseert ‘De Nacht van de Horeca’

Het wordt een gezellige, ouderwetse kroegentocht in tal van cafés, verspreid over bijna alle deelgemeenten in Groot-Lanaken. Er is een gratis hop on-hop off bus voorzien. Die stopt in elke deelgemeente, ook in Veldwezelt, waar geen horecazaak deelneemt. In de meeste cafés worden de gasten vermaakt met muziek. Denk aan C&W, een blues optreden, karaoke of een deejay. Klanten krijgen een stempelkaart. Na 4 beurten kan men een prijs winnen. Voor het nieuwe initiatief is een budget van 6000 euro voorzien, exclusief de publiciteitskosten. Voor meer info, volg de social media FB ‘Leuk in Lanaken’ of #kroegentocht