Leny en Dion tappen laatste pintje

GellikOp 30 april tappen Leny en Dion Leijtens het laatste pintje in Taverne De Krieckaert in het gelijknamige natuurpark te Gellik. Na 5 jaar geven ze de zaak over aan Daniel Van Borren en Miranda Potargent. Zij zullen hun gastvrijheid verder zetten. Van Borren is geen onbekende in de horecawereld. Zo baatte hij eerder al het ‘Mooswief’ en Grand Café La Porte - Brusselse Poort uit in Maastricht.