Leerlingen presenteren gezelschapsspel ‘Lanaken City’, met knipoog naar Monopoly

“We willen na de pandemie de mensen opnieuw samenbrengen. Hoe kan dit beter dan met een tafelspel, waarbij we een toegevoegde waarde bieden door het te linken aan Lanaken”, leggen Pieter Curvers (CEO) en Tessa Hitz (Administratief directeur) uit.

In ‘Lanaken City’ is elke deelnemer een vastgoedmakelaar die zoveel mogelijk panden, bedrijven en straten in het bezit moet zien te krijgen. Het spel kan van 2 tot 6 personen worden gespeeld. “We hebben via Facebook en ook de ondernemerswereld gevraagd welke straten en bedrijven op het bord moeten komen. Denk aan de politie, de kinderboerderij, Domaine La Butte aux Bois, Steenfabrieken Nelissen of bijvoorbeeld de Stationsstraat. Heel herkenbaar. De 8 etablissementen zijn overigens sponsor.”

Er werden momenteel 100 stuks geproduceerd bij Drukkerij Pietersmans uit Lanaken en de verkoopprijs bedraagt 25 euro. Het spel is te bestellen via Facebook ‘Lanaken City’ en op Instagram. “Donderdag hebben we een stand aan de ingang van de school.”

Of ze niet bang zijn van een reactie van Monopoly? “We gebruiken een eigen naam, er is geen copyright geschonden en alles is eigen design. Dit werd voor ons nagezien door VLAJO en onze leerkrachten economie, de dames Claessens en Colaers, die ons begeleiden. We zijn er vrij gerust in. Het is daarenboven een mooie promotie voor Lanaken. En een ultiem kerstcadeau.”