Leerlingen krijgen kunstinitiatie bij GLO’ART

Omdat een goed gevulde boterhammendoos niet meer voor iedereen evident is, bood de gemeente reeds een poosje gratis soep aan. Neerharen testte dit project eerst uit, later wordt het uitgerold voor alle scholen. En nu was het opnieuw VBS De Bolster om de kinderen onder te dompelen in de wereld van de kunst. “ Vaak moet je naar grootsteden om zulke musea te bezoeken, terwijl GLO’ART in onze achtertuin ligt. We juichen dit initiatief alleen maar toe, “ aldus directeur Anja Coun.

Veel kinderen waren nog nooit in het kunstencentrum geweest. Zoë Schoonbrood, Artistiek Directeur, vindt de combinatie van kunst, creativiteit vanuit onderwijsperspectief en de sociale dimensie die er aan verbonden is belangrijk. “ De kunstinitiatie is zeer interactief. Je laat kinderen gissen, legt de diverse stijlvormen uit, kortom, het is erg verfrissend. Kinderen kijken met andere ogen. Dat zorgt voor een diverse beleving.”

Graffitikunst

Zahra Khadar (11j) volgt zelf beeldende en audiovisuele kunst op de academie van Maasmechelen: “Mooi, top, je ziet hier realisme versus abstract. “ Gabriël en Alex zijn dan weer aangetrokken door de graffiti. “ Zo’n kunst willen wij ook maken,” luidt het.

Dat kan op termijn want GLO’ART overweegt workshops op te starten. “ De toegang tot het centrum is tot 12 jaar alvast gratis. Het park is 4 hectare groot, goed voor 8 galerieën en 1000 kunstwerken. De kinderen mogen nog zeker terugkomen, “ zegt Schoonbrood.

Schepen Christel Gorissen (GROEN) is dan ook zeer tevreden met het nieuwe initiatief, dat een vervolg krijgt.

Volledig scherm Artistiek directeur Zoë Schoonbrood leidt de leerlingen rond. © Jempi Welkenhuyzen

Volledig scherm Kunst kijken na een gezond ontbijt is een nieuw initiatief van de gemeente en het kunstencentrum GLO'ART. © Jempi Welkenhuyzen