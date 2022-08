‘Le Ciel’, hemelse bistrôt bij La Butte aux Bois

Beurskens geeft een knipoog aan de Franse meesterkok Escoffier, die vooral bekend was vanwege zijn culinaire genialiteit, het logisch indelen van gerechten en het organiseren van de keukenbrigade. Naast een keuzemenu in 4 gangen omvat de kaart voor elk wat wils. Franse Escoffier - en Belgische klassiekers koppelt de chef aan Italiaanse populaire blijvers en trendy Aziatisch. En dat in een bistrosfeer. “ Een bistrokeuken ervaar ik zelf het liefst als laagdrempelig, verfijnd en de kaart mag me een beetje positieve keuzestress geven,” lacht Pieter, die al in diverse Limburgse restaurants in de potten roerde. Denk aan Mardaga, La Feuille d’Or of Het Magazijn, om enkele te noemen. Belangrijk is dat, ondanks de moderne twist, er toch trouw wordt gebleven aan de authenticiteit met passend respect voor het product. “De kaart is duidelijk gebalanceerd met tal van veggie alternatieven, waaronder de onvermijdelijke Caesar salade, verfijnde oesterbereidingen, à la minute gehakte steak tartaar, maar ook Zeeuwse mosselen ontbreken niet. En in het zoete segment maken ‘usual suspects’ als dame blanche of aardbeien met vanille-ijs hun opwachting.”