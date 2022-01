Lanakenaar (39) dood aangetroffen door vrienden op nieuwjaarsdag

Het gaat om een 39-jarige man die in het pand verbleef en mogelijk oudjaar had gevierd bij vrienden. Omdat het om een ongewoon overlijden gaat, is een apart draaiboek opgestart. De politie kwam ter plaatse en ook het parket is op de hoogte gebracht. Zij stuurden het afstappingsteam met wetsgeneesheer en het labo ter plaatse.