Lanaken test nieuwe fietsvlonders en herstelpunten uit

De vlonders staan aan het Schumanplein in Lanaken en bij het Kerkplein in Gellik. Daar is ook een fietsherstelpunt voorzien, net zoals Onder de Linden in Oud-Rekem en aan het gemeentehuis. Een fietsvlonder is een platform met fietsbeugels om je fiets te stallen. Een fietsherstelpunt is een plek waar je zelf je fiets kunt repareren, een platte band kunt oppompen of een fietssleutel gebruiken. “Voorlopig staan er geen laadpalen bij voor elektrische fietsen, maar we kunnen dit wel overwegen", zegt schepen Jolein Martens (Open Vld). “We gaan Visit Limburg vragen om de locaties op te nemen in de toeristische fietskaarten.”