Lanaken Picknickt

Lanaken CD&V-N-VA wil korting op afvalfac­tuur voor alle alleen­staan­den

Er heerst heel wat commotie over de afvalfactuur die Limburg.net deze week aan de inwoners van Lanaken heeft verstuurd. Die is namelijk opgesteld in functie van de gezinssamenstelling en houdt geen rekening met alleenstaanden. CD&V-N-VA, die samen als één partij naar de verkiezingen trekken in Lanaken, wil nu een korting voor alle alleenstaanden.