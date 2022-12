Lanaken onderzoekt wat goed gaat in het verenigingsleven

Samen met de Nationale DOE-meter heeft Lanaken de afgelopen maand een onderzoek gehouden. Gevraagd werd naar lidmaatschap, tijdsbesteding aan goede doelen, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Daarnaast bevroeg men de deelnemers ook over de zin, inhoud, interesse en de motivatie om lid te zijn bij een vereniging . Ook werd nagegaan of het engagement in een feitelijke vereniging was of dat het om een organisatie met een juridische structuur betrof. En hoeveel tijd je het voorbije jaar actief deelnam aan de activiteiten. De enquête was anoniem en peilde voorts naar de tevredenheid, flexibiliteit en organisatie.