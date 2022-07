Lanaken krijgt trajectcontroles

Het gaat om de Dorpsstraat tussen de Zavelstraat en de Wijerdijk in Gellik. De Wijerdijk zelf. De industrieweg in Smeermaas van Silmaco tot de aansluiting Maastrichterweg. Ook tussen de Rekemerstraat en de Keelhoffstraat in Rekem en Neerharen komt controle. De volledige Groenstraat in Rekem. En tot slot de Koning Albertlaan tussen de Groenstraat en de Maastrichterweg. Na evaluatie kunnen er bijkomende straten worden uitgerust met het controlesysteem. Per overtreding gaat 29 euro naar de firma TaaS, die instaat voor de installatie en het onderhoud van het systeem. De rest vloeit naar de gemeentekas.