Lanaken krijgt opnieuw klimaat tuincoaches.

Maasmechelen Maasmeche­laar uit bevolkings­re­gis­ter geschrapt nadat hij al 20 jaar vermist is: “Het werd ondraag­lijk voor zijn familie”

Al meer dan 20 jaar is Maasmechelaar Tino Pokrivac vermist. Sprake van kwaad opzet of een link met het criminele milieu is er nooit geweest. Aanwijzingen voor een wanhoopsdaad waren er evenmin. Toch tasten speurders al jarenlang in het duister. Zijn moeder kreeg jaarlijks tal van overheidsbrieven toegestuurd, geadresseerd aan haar vermiste zoon. “Dat stopt nu, want de rechtbank heeft hem officieel ‘afwezig verklaard’”, legt advocaat Pascal Quadflieg uit. Tino zou vandaag 40 jaar zijn.

19:14