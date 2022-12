Lanaken is grenzeloos verweven

FUTSAL EERSTE KLASSE Thibeau Dochez en Pibo Bilzen bijten na de rust flink van zich af, maar zien ZVK Eis­den-Dorp met 1-3 winnen: “En toch gaan we ons redden”

Het blijft wachten op de eerste competitiezege van Pibo Bilzen in de hoogste reeks van het nationaal futsal. Het Limburgs duel tussen Bilzen en Eisden lokte een haast bomvolle sporthal “De Kimpel”. Het rijpere ZVK Eisden Dorp toonde zich voor de rust de betere ploeg en klom verdiend op voorsprong. In de tweede helft stak Pibo een tandje bij en drukte de tegenstander achteruit. Een vlijmscherp counterend Eisden sloeg evenwel genadeloos toe en won uiteindelijk met 1-3. “Elke week maken we progressie en doen we de tegenstander bibberen, toch blijven we telkens puntenloos achter en dat is frustrerend”, baalt Pibo-kapitein Thibeau Dochez.

18 december