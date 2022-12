Lachgas als roesmiddel verboden

Het betreft gebruik als roesmiddel. Lachgas is zeer populair bij jongeren omdat het relatief goedkoop is. Maar het is schadelijk voor de gezondheid, gevaarlijk in het verkeer en een risico voor de veiligheid in het algemeen. Capsules die als zwerfvuil rondslingeren kunnen oxideren en springen. Bij betrapping volgt een GAS-boete en worden de kosten voor ophaal, opslag en vernieling verhaald op de bezitter. Voor ophaal is dat 10 EUR en 14 EUR per fles, het vernietigen 79 EUR of 100 EUR en transport 2 EUR. De boete kan maximum 350 EUR bedragen. Minderjarigen vanaf 16 jaar kunnen worden beboet tot 175 EUR. Ook werkstraf is mogelijk. Overtredingen kunnen gemeld worden aan de politie of via mail naar gas@lanaken.be