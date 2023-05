L - Zomert, een zomer vol evenementen

KIJK. Giganti­sche regenboog­vlag onthuld aan Stadhuis Genk: “Hier ben je één van ons, je hoort erbij”

Tussen 15 en 20 mei staat Genk volledig in het teken van IDAHOT (Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie). Vandaag werd de jaarlijkse week tegen IDAHOT ingeluid met een feestelijke receptie aan het stadhuis. Dat IDAHOT nog steeds noodzakelijk is, maakte een pijnlijk incident in het Atlascollege amper enkele dagen geleden duidelijk. “Het is en blijft een moeilijk onderwerp, maar we blijven strijden voor respect”, zegt schepen van Samenleven Anniek Nagels (CD&V).