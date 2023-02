Kunstposter carnaval verkrijgbaar

Tongeren STRAFPLEI­TERS. Bert Partoens, advocaat van familie Aquino: “Een moord kan ik nog begrijpen, maar kinderpor­no?”

Met liefst 28 assisenzaken op zijn palmares - vorig jaar nog verdedigde hij enkele leden van de familie Aquino - heeft strafpleiter Bert Partoens al veel gezien en gehoord. “Niets zo erg als een cliënt onschuldig in de gevangenis te zien. En ja, dat gebeurt”, zegt de doorwinterd advocaat. We spreken met hem over het toenemende partnergeweld, de vrees voor zijn eigen veiligheid en... de onopgeloste hoevemoord uit 2018.