Kunst aan de Maas in Museumkerk Oud-Rekem

“Zo krijgt de kijker een beeld van het gebied waar water en mens hun sporen laten,” luidt het. Verdoncks verzamelingen werden al in diverse kapellen getoond. Gaandeweg heeft hij steeds nieuwe objecten aan zijn collectie toegevoegd. De presentatie in de Museumkerk van Oud-Rekem is de laatste etappe tussen Smeermaas en Kessenich. Dagelijks nog te zien tussen 13 uur en 17 uur tot en met 11 september. Gratis toegang.

Van bron tot monding

tevens loopt er een filmportret van Luc Smeets over de Maas in 1994 vanaf de bron in Frankrijk tot de Noordzee. In het begin nauwelijks zichtbaar maar gaandeweg ontvouwt ze zich tot de imposante rivier die door de Maasvallei stroomt. De film is versneld tot 2 u 27 min, ongeveer even lang als een speelfilm. Regisseur Luc Smeets benadert de rivier als een veelzijdig hoofdpersonage.