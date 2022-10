Krijgt Toerisme onvoldoende aandacht? Schepen Martens:“Er is toeristisch plan en dat zal nog update krijgen”

“Eén van de trekpleisters en met belastinggeld gerestaureerde sites is de Waterburcht. In mei en juni was deze lange tijd niet open voor publiek. Hetzelfde gebeurde in juli toen er een concert werd georganiseerd. In Oud-Rekem zien we geen gegidste wandelgroepen meer. De toegepaste reclame trekt geen toeristen aan. En wat met de Neanderthalersite? Veel plaatsen zijn niet te bezoeken omdat ze naar willekeur gesloten en onbeheerd zijn”, motiveert Joosten, die vindt dat er te weinig informatie en begeleiding is naar toeristen. “Is er ooit gedacht aan een écht toeristisch concept, met een bezoekersplan, begeleide uitstappen? In Limburg gaat het toerisme sterk vooruit, in Lanaken daalt het tot een dieptepunt.”

“Doelgerichte mix”

Schepen Jolein Martens is het daar niet mee eens. “De Waterburcht wordt maximaal als infopunt open gehouden in functie van beschikbaar personeel en vrijwilligers. Ook in september was ze normaal open. De stelling dat het toerisme in Lanaken naar een diepte gaat is niet correct. Via de portfolio van Visit Limburg wordt promotie gevoerd voor de toeristische troeven. Daarin werd 20.000 euro geïnvesteerd. En er is gezorgd voor een doelgerichte mix van print en online, samen goed voor 9400 volgers. Het vakantiehuis op domein Pietersheim draaide een topjaar en de logies kenden een hoge bezetting. De fietsverhuur verloopt goed en de themawandeling met auteur Anja Feliers in Oud-Rekem met deelnemers uit heel Vlaanderen was uitverkocht. Bij de fietsvierdaagse noteerden we 1.500 deelnemers per dag. Er is een toeristisch plan, maar dat zal dit najaar een update krijgen.”