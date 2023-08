Kindermarkt uitgesteld

Voorarrest verdachte van dood drenkeling in Maastricht verlengd

De raadkamer van de rechtbank Limburg heeft donderdag het voorarrest van een 58-jarige man uit Maastricht met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het in het water doen belanden van een 23-jarige man die daardoor is verdronken. Dat gebeurde op 14 juli aan de Maaspromenade in Maastricht. Hoewel omstanders de man uit het water haalden, kwam hulp te laat.